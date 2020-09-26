شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل

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ارتكبوا جرائمهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء.. وقيمة المسروقات 20 ألفًا

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على "ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات المالية والتشادية والنيجيرية، جميعهم في العقد الثاني من العمر"،وذلك لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تركز معظمها بحي منفوحة وسط مدينة الرياض.

وقال "الكريديس": المتهمون امتهنوا استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وبلغت قيمة المسروقات بها (20,000) ريال.

وأضاف مساعد المتحدث الإعلامي: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض