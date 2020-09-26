الاردن : لجنة الأوبئة تعترف بعدم قدرتها على السيطرة على مصادر الفايروس

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جي بي سي نيوز - : اعترف الناطق باسم لجنة الأوبئة نذير عبيدات بأن الاردن لم يعد بوسعه السيطرة على مصادر انتشار فايروس كورونا .

اضاف في تصريح للتلفزيون الاردني الجمعة : إن بؤر الانتشار باتت متشرة في كل المناطق ولا رابط بينها يمكن من خلاله محاصرتها وإن مسؤولية المواطن في مكافحة الفايروس باتت مفصلية .

واعتبر بأن الهدف الأول في مرحلة انتشار الفايروس الأولى كان منعه من دخول الاردن ولذلك اتخذت خطوات قاسية ، أما اليوم فباتت لنا الخبرة وبتنا نعرف آثار الحظر الشامل ونتائجه ، ومن اجل ذلك غيرنا استراتيجية المواجهة .

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