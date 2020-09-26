ظريف ينفي حمل رسالة فرنسية لموسكو بشأن لبنان

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جي بي سي نيوز:- نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه يحمل رسالة فرنسية إلى العاصمة الروسية موسكو، بشأن الملف اللبناني.

وفي تصريح لوسائل إعلام إيرانية، على هامش زيارته موسكو، أعرب ظريف عن استيائه حيال شائعات تفيد بأن فرنسا طلبت منه التحدث مع الروس بشأن لبنان ، بحسب "عربي21"

وقال: "من الممكن أن نتحدث مع الروس بشأن لبنان، لكن هذا الأمر لا يندرج في أولوياتنا حاليا، ولا أعتقد أنني تحدثت مع الفرنسيين حول قضية لبنان".

وفي الملف السوري، قال ظريف إن الأزمة بحاجة إلى تنسيق خاص، وإن بلاده أقدمت على خطوات من هذا القبيل مع تركيا وروسيا.

وأوضح أن بلاده تمتلك علاقات وثيقة مع روسيا، وأن طهران تبحث عن سبل تعزيز تلك العلاقات وزيادة التعاون مع موسكو.

وأضاف: "منطقتنا تعاني مشاكل جادة، إذ إن الملف السوري بحاجة إلى تنسيق خاص، ونقدم على خطوات من هذا القبيل مع تركيا وروسيا في إطار مسار أستانا".

وأشار إلى أنه سيبحث مع المسؤولين الروس، محادثات السلام الجارية بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.