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"الصحة العالمية" تتخوف من احتمالية تسبب "كورونا" في قتل مليوني إنسان

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"الصحة العالمية" تتخوف من احتمالية تسبب "كورونا" في قتل مليوني إنسان "الصحة العالمية" تتخوف من احتمالية تسبب "كورونا" في قتل مليوني إنسان
"راين" دعا الدول إلى القيام بكل ما يلزم

تخشى منظمة الصحة العالمية أن يتسبب وباء "كوفيد-19" بوفاة مليوني شخص، إذا لم تقم الدول بما يلزم لكبح انتشاره، فيما تتزايد الدعوات لتوزيع عادل للّقاحات المستقبلية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

ولفت مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين إلى مليون حالة وفاة هو رقم رهيب، وعلينا أن نمعن التفكير فيه، قبل أن نبدأ التفكير في احتمال بلوغ المليوني حالة.

وحذر "راين" من احتمالية أن تبلغ حصيلة وفيات "كوفيد-19" المليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم.

وتساءل: "هل نحن مستعدون لبذل كل ما يتطلّبه الأمر لتجنّب بلوغ هذا الرقم؟".

وقال: "ما لم نبذل جميعًا كل الجهود، لن تكون الأرقام التي تتحدثون عنها مجرّد تصوّر بل لسوء الحظ وللأسف محتملة جدًّا".

وتسبب الوباء بوفاة مليون شخص من بين أكثر من 32 مليون إصابة، بما فيها سبعة ملايين في الولايات المتحدة وحدها. كذلك أغرق اقتصادات العالم بركود غير مسبوق، وأجبر منظمي الأحداث الثقافية والرياضية الكبرى على إلغائها أو تأخيرها.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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