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"أمانة عسير" تصادر قرابة 3500 كجم من المواد الغذائية الفاسدة مع باعة جائلين

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"أمانة عسير" تصادر قرابة 3500 كجم من المواد الغذائية الفاسدة مع باعة جائلين "أمانة عسير" تصادر قرابة 3500 كجم من المواد الغذائية الفاسدة مع باعة جائلين
"الحميدي": عقوبات فورية على المخالفين لأنظمة البيع وشروطه النظامية

ضبطت أمانة عسير ممثلةً في إدارة الطوارئ والرقابة المسائية، عددًا من العمالة الوافدة الذين يتخذون الطرقات والشوارع العامة والفرعية موقعاً لهم لممارسة البيع العشوائي وغير النظامي، إلى جانب عرضهم منتجاتٍ مخالفة؛ إما منتهية الصلاحية أو مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية والوقائية.

ونتج عن الجولات الرقابية للفرق التابعة للأمانة ضبط ما يُقارب من 3500 كجم من الخضار الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط منتجاتٍ أخرى مخالفة مع هؤلاء الباعة.

من جهته أكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها وفرقها الرقابية لن تتهاون في مساءلة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة البيع وشروطه النظامية، مشددًا على أن العقوبات سيتم تطبيقها على المُخالفين، مطالبًا المستهلك بعدم التعامل مع هؤلاء والإبلاغ عنهم عبر الاتصال على 940، مبينًاً أن صحة المستهلك وسلامة ما يُقدم له من غذاء لا تقبل التهاون أو التسامح، وأن العقاب سيكون جزاء المُخالفين، مشيرًا إلى أن الأمانة حدّدت شروط ممارسة مثل هذه الأعمال وفق الأنظمة واللوائح النظامية والرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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