أخبار عاجلة

علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند

Print
بالفيديو.. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند .. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند
ضابط مرور: أبلغني بعض السائقين بأنه كان يعبر الطريق

بالفيديو.. كيف أوقف ثعبان طريق الشرق السريع بالهند

في واقعة غريبة توقفت حركة المرور على الطريق الشرقي السريع في مدينة مومباي بالهند صباح يوم الاثنين الماضي؛ وذلك بعد أن رصد سائقو السيارات ثعبانًا ضخمًا، احتل منتصف الطريق.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا": أوقف ثعبان ضخم تدفق حركة المرور لأكثر من ساعة، عندما تكوّم وسط طريق سريع مزدحم في مدينة مومباي غربي الهند.

وبعد قليل تحرّك الثعبان الذي يبلغ طوله نحو ثلاثة أمتار، وعَبَر الطريق، ثم دخل تحت سيارة كانت متوقفة على جانبي الطريق، ولف نفسه حول إحدى عجلات السيارة.

وقد تم استدعاء صائدي الثعابين إلى مكان الحادث، الذين تمكنوا من إخراج الثعبان من بين عجلات السيارة بعد عملية إنقاذ استغرقت 30 دقيقة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة مرور إنه أوقف حركة المرور بعد أن أبلغه بعض السائقين بأن ثعبانًا ضخمًا كان يحاول عبور الطريق.

وقال الضابط: "لو استمرت المركبات في التحرك لكان من الممكن أن تدهس الثعبان".

وبعد إنقاذه تم إطلاق الثعبان في الغابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

بالفيديو.. شاهد ما حدث لذكر نعام ظن نفسه حمارًا وحشيًّا

بالفيديو.. شاهد ما حدث لذكر نعام ظن نفسه حمارًا وحشيًّا

بالفيديو.. شاهد ما حدث لذكر نعام ظن نفسه حمارًا وحشيًّا

بالفيديو.. شاهد ما حدث لذكر نعام ظن نفسه حمارًا وحشيًّا

شبكة عيون الإخبارية