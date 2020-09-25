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شهدت مسيرات كرنفالية وعروضاً وطنية بكورنيش الخبر

اختتمت مبادرة "تحيا السعودية" على كورنيش الخبر فعالياتها اليوم، بعد أن شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا باليومين الماضيين لحضور فعالياتها الوطنية من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتأتي المبادرة التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أمس الأول، احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ90 بتنظيم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وتضمنت المبادرة في يومها الأول عروضاً وطنية عن مختلف مناطق المملكة عبر 5 منصات احتفالية شاركت بها العديد من الفرق الفنية والفنانون التشكيليون، إضافة لمسيرات كرنفالية متنوعة للخيول والسيارات المعدلة والدفع الرباعي والدبابات النارية، في الوقت الذي ازدانت المبادرة بالاحتفالات الوطنية الخاصة للمواطنين والمقيمين داخل مركباتهم التي تجولت على امتداد موقع الفعاليات بكورنيش الخبر، منذ انطلاقة المبادرة عصراً وحتى العاشرة مساء.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن مبادرة "تحيا السعودية" ستختتم غداً الجمعة، بعد أن حظيت بزيارة أعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع خلال اليومين الماضين، متفاعلين مع الفعاليات والبرامج الوطنية التي تضمنتها المبادرة احتفاء باليوم الوطني السعودي. وأشار إلى أنه تم تسليط الضوء خلالها على مسيرة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس وحتى عهدنا الحاضر الذي ننعم به بالأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، إضافة للعروض المرئية عن الإنجازات الوطنية لكافة القطاعات في مختلف المجالات بالمملكة.

وأشاد "المقبل"، بالدعم غير المحدود والرعاية التي تحظى بها مبادرة "تحيا السعودية" من أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه حفظهم الله، بهدف تسخير كافة الإمكانيات وتوفير سبل النجاح لهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والخاصة على دعمهم الكبير، وللمتطوعين والعاملين الذين بذلوا جهوداً عظيمة لتقديم مبادرة وطنية نفخر بها بالمنطقة الشرقية.

اليوم الوطني