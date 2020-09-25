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مركز القلب بأبها يجري 833 قسطرة قلبية و29 عملية جراحية

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مركز القلب بأبها يجري 833 قسطرة قلبية و29 عملية جراحية مركز القلب بأبها يجري 833 قسطرة قلبية و29 عملية جراحية
أجرى 2816 تصويرًا طبيًّا وأكثر من 50 ألف فحص مخبري

مركز القلب بأبها يجري 833 قسطرة قلبية و29 عملية جراحية

أُجريت في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها 833 قسطرة قلبية و29 عملية جراحية للقلب، وذلك منذ بدء التشغيل الجزئي للمركز وحتى الآن.

وفي التفاصيل: أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تم تنويمها في المركز بلغ 1003 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الطارئة 3088 حالة؛ حيث تم التعامل معها من قبل الفرق الطبية المختصة في المركز.

وأجرى الفريق الطبي في المركز 2816 تصويرًا طبيًّا، فيما تم إجراء أكثر من 50 ألف فحص مخبري، وبلغ عدد الوصفات الطبية التي تم التعامل معها أكثر من 26 ألف وصفة طبية.مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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