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الكويت: 3 حالات وفاة و590 إصابة جديدة بكورونا

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الكويت: 3 حالات وفاة و590 إصابة جديدة بكورونا الكويت: 3 حالات وفاة و590 إصابة جديدة بكورونا
تسجيل 368 حالة تعافٍ في المحافظات الفلسطينية

الكويت: 3 حالات وفاة و590 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الكويت 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 102441.

وتم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 595 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، بأنه تم شفاء 601 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 93562 حالة.

من ناحية ثانية سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 وفيات، و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و368 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 74%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.الكويت فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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