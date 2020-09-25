وسم وزينة وشعارات..هكذا احتفت مرات بـ"يوم الوطن90"

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جهود بلدية بمساندة حكومية وأمنية.."والحمين" يهنئ القيادة

كثفت بلدية مرات ولجنة التنمية الاجتماعية، جهودهما؛ للاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٠ من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والمناشط، بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية.

وعملت بلدية محافظة مرات على تزيين الشوارع والميادين بالإعلام والزينات وشعارات الوطن وتوزيع الهدايا على مرتادي طرق المحافظة وحدائقها بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية في الاحتفاء بهذه المناسبة.

فيما نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة مرات عددًا من البرامج لإبراز هذه المناسبة من خلال وضع اللافتات الوطنية في مداخل وميادين المحافظة، وكذلك تصميم مقاطع فيديو نشيد بإنجازات الوطن.

كما صممت لجنة التنمية، في حسابها في "تويتر"، وسماً وطنياً قدمت خلاله مسابقة بعنوان "غرد للوطن" شارك بها آلاف المواطنين والمقيمين طوال ساعات اليوم الوطني.

من جانبه، رفع محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين، التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده ولوزير الداخلية وأمير منطقة الرياض؛ بمناسبة اليوم الوطني، قائلاً: "كل يوم في هذا الوطن هو يوم وطني، وفي اليوم فقط نستذكر التضحيات والبطولات التي قادها الموحّد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل لتوحيد البلاد ومن ثم بناء هذا الوطن الشامخ".

وأضاف: "في محافظة مرات ونحن جزء من هذا الوطن الكبير الكل احتفى بالوطن، كيف لا ومحافظة مرات إحدى أهم المدن التي شهدت مسيرة التوحيد عندما استقبل أهلها الإمام عبدالعزيز مطلع العشرينات الهجرية قادمًا لفتح مدن وقرى الوشم بالترحاب معلنين الولاء والسمع والطاعة ولينضم رجالها مع المؤسس -رحمه الله- في وحدة وبناء هذا الوطن".

وتابع: "اتخذ الملك عبدالعزيز مدينة مرات مقراً سنوياً لإقامته عند ذهابه إلى مكة المكرمة حيث يقيم أيامًا، ثم أمر بإنشاء البرقية في عام ١٣٤٥هـ من الهجرة وأمر ببناء قصر الملك عبدالعزيز كأول القصور الملكية في طريقه إلى مكة".

وأردف: "أحب أهالي مرات المؤسس وتكونت لديهم ذكريات لا تنسى معه في حله وترحاله، ومنذ ذلك التاريخ ومدينة مرات تشهد نقلة حضارية في عهد ملوك هذه الدولة أعزها الله وها هي تتقدم في نهضتها وازدهارها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان -حفظهما الله-".

واختتم "الحمين" كلمته قائلاً: "اللهم احفظ لبلادنا أمنها واستقرارها واحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأجزهم عنا خير الجزاء، وكل عام ووطننا للمجد والعلياء".

اليوم الوطني