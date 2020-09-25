النصر يسجل أفضل انطلاقة.. الأهلي في الصدارة.. التعاون يحسمها بجدارة.. والآسيوي يستبعد الهلال

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الأندية السعودية تواصل التوهج الآسيوي وتبصم على التأهل لدور ثمن النهائي

واصلت الكرة السعودية توهجها وتميزها في سماء القارة الآسيوية بعد أن بصم ممثلو المملكة على تفوقهم في منافسات دوري الأبطال بتأهلهم إلى دور ثمن النهائي من المسابقة المقامة حالياً بنظام التجمع بسبب انتشار جائحة كورونا في العاصمة القطرية الدوحة.

بعد أن أسدل الستار على أحداث دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اتضحت بشكل رسمي صورة الفرق الثمانية المتأهلة لدور ثمن النهائي، كان للكرة السعودية منها نصيب الأسد بحجز أربع مقاعد لولا إبعاد فريق الهلال أول المتأهلين لدور المقبل عن البطولة بشكل غير منطقي بعد قرار مجحف بحق بطل القارة.

استبعاد الهلال

قرر الاتحاد الآسيوي استبعاد الهلال حامل اللقب من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعدما فشل بطل النسخة السابقة في تقديم قائمة توافق النصاب القانوني المطلوب لخوض لقاء شباب الأهلي دبي في آخر جولات دوري المجموعات وهو ما شكل صدمة لجمهور كرة القدم السعودي والعالمي أيضاً.

ولا يعد قرار إبعاد حامل اللقب الهلال عن المسابقة من قبل الاتحاد الآسيوي أبرز أحداث التي رافقت الجولة السادسة والأخيرة بل الأبرز في البطولة على الإطلاق لأنه جاء مخالف لقانون اللعبة ونظامه الأساسي ولنظام الاتحاد الدولي "فيفا" في القواعد الخاصة بالمسابقات أثناء جائحة كورونا.

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات قبل إلغاء نتائجه في البطولة.

النصر يسجل أفضل انطلاقة

سجل النصر أفضل انطلاقة في تاريخ مشاركته بدوري أبطال آسيا خلال النسخة الحالية عندما جمع 10 نقاط من أول 4 مباريات في المسابقة ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي قبل جولتين من نهاية دور المجموعات لكنه في آخر مواجهتين لم يحقق سوى نقطة وحيدة من تعادله مع السد وهزيمة من العين الإماراتي.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات حصيلتها 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، مقابل 9 نقاط للسد و7 لسباهان و5 للعين، حيث تأهل النصر والسد إلى دور الـ16.

وفي الدور القادم يلتقي النصر مع ثاني المجموعة الثالثة مواطنه فريق التعاون الذي نجح في اللحظات الأخيرة من خطف بطاقة الترشح على حساب الدحيل القطري.

الأهلي يتصدر

حجز الأهلي بطاقة التأهل للدور الثاني مبكراً منذ الجولة الثالثة عقب فوزه على الشرطة العراقي (1-0)، لكن نتائجه تراجعت كثيراً حيث انقاد إلى الهزيمة في آخر مباراتين لعبها من أمام الشرطة العراقي واستقلال الإيراني.

ومع ذلك ضمن الأهلي التأهل وصدارة المجموعة بعد أن قررت اللجنة الفرعية لفايروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب اعتبار نادي الوحدة الإماراتي منسحباً من البطولة بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية في المجموعة، وإلغاء جميع نتائجه في الجولتين الأولى والثانية.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 5 نقاط للاستقلال الثاني والذي تقدم بفارق الأهداف أمام الشرطة العراقي صاحب المركز الثالث.

سيقابل الأهلي في دور الـ16 ثاني المجموعة الثانية فريق شباب الأهلي دبي، في حين يتقابل الاستقلال مع أول المجموعة الثانية باختاكور الأوزبكي.

التعاون والعبور التاريخي

خطف التعاون بطاقة التأهل للدور الثاني عن المجموعة الثالثة لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على الدحيل القطري(1-0) في الأنفاس الأخيرة للمباراة.

وتمكن التعاون من تضميد جراحه بعد أن حجز مقعده في دور ثمن النهائي لأول مرة بتاريخه من ثاني مشاركة له بالمسابقة وعلى الرغم البداية المتعثرة لسكري القصيم في البطولة المقامة بنظام التجمع بسقوطه في فخ الهزيمة في ثلاث جولات متتالية إلا أنه نجح في انتزاع بطاقة الترشح في الجولة الحاسمة والأخيرة ليثبت بذلك علو كعب الكرة السعودية في المحافل القارية.

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