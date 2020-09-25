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شاهد .. عروض جوية في سماء الخبر ابتهاجاً باليوم الوطني

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بدأت بتحليق مروحية تحمل علم المملكة تجاوزت مساحته 2000م

شاهد .. عروض جوية في سماء الخبر ابتهاجاً باليوم الوطني

رسمت طائرات عسكرية ومدينة لوحة احتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة في عرض مهبر في سماء محافظة الخبر عصر أمس.

ونشر حساب مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية "سايتك " عدة مقاطع تظهر عروض الطيران على كورنيش الخبر، حيث قدمت فرق الطيران المشاركة عروضاً احترافية لمدة ساعة، استهلتها بتحليق طائرة مروحية من نوع (AW139)، تحمل علم المملكة تجاوزت مساحته 2000 متر مربع، تلتها العديد من التشكيلات والرسومات الجوية بواسطة عدد من الطائرات الحربية المقاتلة (ف 15 إس أي).

وشارك في العروض القوات الجوية الملكية ، وفريق الصقور السعودية، وطائرة (بوينج 777) للخطوط الجوية العربية السعودية.

كما تواصل طائرات الدفاع الجوي اليوم عرضها الأخير في سماء مدينة الخبر في تمام الساعة الرابعة عصراً.

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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