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.. أب يتلقى الرصاص بجسده حماية لأطفاله

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فيديو .. أب يتلقى الرصاص بجسده حماية لأطفاله .. أب يتلقى الرصاص بجسده حماية لأطفاله
الأقارب والجيران: لا نستغرب ما قام به

فيديو .. أب يتلقى الرصاص بجسده حماية لأطفاله

في لحظة أبوة خالصة، حول أب جسده إلى درع يتلقى الرصاص، حماية لأطفاله الذين أسقطهم أرضًا وأحاطهم بجسده، لحظة وقوع إطلاق نار في نيويورك، لينتهي به الأمر في المستشفى مصابًا.

وحسب "سي إن إن" ، أظهر مقطع التقطته كاميرا مراقبة اللحظة التي قام فيها أب بحماية أطفاله الثلاثة لحظة وقوع إطلاق نار بشكل مفاجئ داخل معرض لبيع السيارات في منطقة برونكس بمدينة نيويورك.

وقالت "سي إن إن"، قد يكون رد الفعل السريع للأب، الذي لم يكشف عن هويته، هو ما أنقذ أطفاله من إطلاق النار.

كان الأب جالسًا مع أطفاله الثلاثة في منطقة الانتظار بمعرض سيارات، ويظهر فيديو كاميرا المراقبة رجلاً يقترب من النافذة خلفهم ويطلق النار من النافذة، وبسرعة وضع الأب أطفاله على الأرض، وقام بحمايتهم مع استمرار إطلاق النار، فيما أسرع كل من بالمعرض بالهرب من الرصاص المنهمر.

وتضيف "سي إن إن"، في مرحلة ما أصيب الأب برصاصة في ساقه، فزحف بألم شديد محاولاً إبعاد أطفاله عن منطقة الرصاص والاستمرار في حمايتهم من الرصاص ومن زجاج النافذة المحطم والمنهار عليهم.

والآن يرقد الأب في مستشفى بنيويورك وحالته مستقرة، ولم يصب أطفاله بأي أذى.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية عن أقارب الأب وجيرانه، أنهم لا يستغربون ما قام به، فهو معروف بحبه لأطفاله، وتفانيه من أجلهم وأجل سعادتهم.

وقالت شرطة نيويورك إنها تبحث عن ثلاثة مشتبهين أطلقوا النار على رجل داخل معرض للسيارات، ورد الرجل من داخل المعرض وأصاب الأب على ما يبدو. إطلاق نار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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