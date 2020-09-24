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وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا

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وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا
أكد أن ‏أرقام كورونا الحالات الجديدة أقل ونسبة التعافي تجاوزت 94%

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن ‏أرقام كورونا في تشير إلى أن الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.

وقال الوزير الربيعة: ‏التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا! وتُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.

وأضاف الربيعة: لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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