وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا

أكد أن أرقام كورونا الحالات الجديدة أقل ونسبة التعافي تجاوزت 94%
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن أرقام كورونا في السعودية تشير إلى أن الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.
وقال الوزير الربيعة: التزامنا هو سلاحنا، وإهمالنا سيُؤذينا! وتُشير أرقام كورونا في السعودية أنّ الحالات الجديدة أقلّ، ونسبة التعافي تجاوزت 94%، والحالات الحرجة في انخفاض، بفضل الله ثمّ تعاونكم.
وأضاف الربيعة: لذا لا تسمحوا للوباء بالانتشار، فبعض المشاهد المؤسفة لا تُعبّر عن وعينا، نريد مساعدتكم واهتمامكم.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة