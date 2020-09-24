الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا

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أعلن نادي الأهلي رسمياً تعاقده مع لاعب الوسط الصربي ليوبومير فيجسا قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد لموسمين، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر النادي عبر موقعه على "تويتر" تغريدة مساء اليوم؛ قال فيها: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع محور الارتكاز الصربي ليوبومير فيجسا (32 عاماً)، بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد لموسم واحد، قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

وبدأ فيجسا (32 عاماً) مسيرته في هايدوك كولا الصربي قبل اللعب إلى بارتيزان بلغراد ليخوض لاحقاًً موسمين مع أولمبياكوس اليوناني قبل الانتقال في 2013 إلى بنفيكا البرتغالي والاستقرار فيه حتى مطلع العام الحالي، عندما أعير إلى ألافيس الإسباني، ومثل لاعب الوسط الدفاعي منتخب بلاده في 25 مباراة.