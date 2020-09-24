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شاهد.. مرور "الداير" ينظم حركة سير المركبات في اليوم الوطني

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تزينت ميادين المحافظة باللون الأخضر احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية

شاهد.. مرور

تزينت محافظة الداير شرق منطقة جازان باللون الأخضر في الميادين والشوارع احتفاءً بذكرى يوم الوطن الـ90، فيما تواجد رجال المرور في شوارع المحافظة؛ للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.

وساهم تواجد رجال المرور في سير احتفاء المواطنين باليوم الوطني بكل إنسيابية، وسلامة الحركة المرورية عما قد يشوبها جراء كثافة الحركة التي عادة ما تشهدها هذه المناسبات الوطنية.

شاهد.. مرور

شاهد.. مرور

شاهد.. مرور

محافظة الداير جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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