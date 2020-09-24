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شاهد.. لحظة احتراق شاحنة وقود ومقتل 23 شخصًا في نيجيريا

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انقلبت بجوار حافلة لنقل الطلاب على طريق مزدحم

شاهد.. لحظة احتراق شاحنة وقود ومقتل 23 شخصًا في نيجيريا

قُتِل 23 شخصًا وسط نيجيريا، الأربعاء، في حريق نَجَم عن انقلاب شاحنة صهريج محمّلة بالوقود على طريق مزدحم؛ بحسب ما أعلنه رئيس الدولة محمد بخاري.

وقال بخاري في بيان: إن "مقتل 23 شخصًا، هو حادث جديد مقلق ومحزن في سلسلة المآسي التي تضرب بلادنا".

وأضاف: "أنا قلق جدًّا لأن هذه المآسي واسعة النطاق تتكرر في بلدنا وتتسبب في وفيات لا داعي لها".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أعلنت السلطات أن التحقيقات الأولية أظهرت أن مكابح الشاحنة تعطلت، وأن سائقها فقد السيطرة عليها؛ مما أدى إلى انقلابها واشتعال النار فيها وفي سيارات وحافلة لنقل الطلاب كانت تمر في المكان.

ووقع الحادث على طريق سريع في مدينة لوكوجا، عاصمة ولاية كوغي، وقد شوهد ما لا يقل عن تسع جثث متفحمة؛ حسب ما ذكرته "فرانس برس".

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن في عداد القتلى تلاميذُ وعابرو سبيل.

وتشهد نيجيريا التي تُعد أكبر منتج للنفط في إفريقيا، باستمرار، مرورية مماثلة تتسبب بها في أحيان كثيرة خطورة الطرق وافتقارها للصيانة.

وفي واحدة من الحوادث المأساوية المشابهة، لَقِيَ ما لا يقل عن 45 شخصًا مصرعهم، وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في حريق شاحنة صهريج بولاية بينو وقع في يوليو 2018.

شاهد.. لحظة احتراق شاحنة وقود ومقتل 23 شخصًا في نيجيريا

شاهد.. لحظة احتراق شاحنة وقود ومقتل 23 شخصًا في نيجيريا

نيجيريا احتراق شاحنة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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