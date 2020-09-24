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مصراوي Masrawy

القاهرة- مصراوي:

بدأت في العاصمة الأردنية، الخميس، فعاليات اجتماع عمّان الرباعي حول عملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي، عبر الفيديو كونفرانس، حسبما أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

ويشارك سامح شكري، وزير الخارجية في أعمال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والفرنسي جان لورديان، والألماني هايكو ماس، وممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال.

ويركز الاجتماع الوزاري الرباعي على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتداعياته، فضلًا عن بحث سبل الدفع قدما باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وهذا هو الاجتماع الثالث من نوعه؛ إذ عُقد الأول في ميونيخ في فبراير 2020، والثاني في يوليو الماضي، عبر آلية الفيديو كونفرانس.

وفي وقت سابق الخميس، التقى شكرى، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني (أونروا)، فيليب لازارينى.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أشاد بالدور الإنسانى المهم الذى تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ودعم مصر لها.

كما أكد شكري، وفق البيان، على ضرورة الاستمرار فى بذل الجهود الدولية لضمان استدامة خدماتها الحيوية فى مناطق عملياتها، خاصةً فى مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

بدوره، أعرب المفوض العام للأونروا عن تقديره لدور مصر الداعم للوكالة، فضلًا عن جهودها المستمرة تجاه القضية الفلسطينية وإرساء السلام فى الشرق الأوسط.

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 2014، وقد رفض الفلسطينيون مبادرات الإدارة الأمريكية لاستئنافها، واتهموها بالانحياز لإسرائيل، خصوصاً بعد اعتبار إدارة الرئيس دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية على أساس حدود عام 1967؛ على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. كما يطالبون بعودة نحو 760 ألف فلسطيني هاجروا أو نزحوا من ديارهم منذ حرب عام 1948 التي مهدت لقيام دولة إسرائيل.