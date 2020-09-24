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النصر لتأكيد الصدارة أمام العين .. والدحيل أمل التعاون في العبور لدور الـ 16

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النصر لتأكيد الصدارة أمام العين .. والدحيل أمل التعاون في العبور لدور الـ 16 النصر لتأكيد الصدارة أمام العين .. والدحيل أمل التعاون في العبور لدور الـ 16
في ختام الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا

النصر لتأكيد الصدارة أمام العين .. والدحيل أمل التعاون في العبور لدور الـ 16

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر مواجهة مثيرة أمام نظيره العين الإماراتي -دور مجموعات - من دوري أبطال آسيا، اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة، في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان النصر قد حسم تأهله إلى الدور الثاني، منذ الجولة الرابعة، (11 نقطة) في المركز الأول، فيما غادر العين منذ جولتين برصيد نقطتين في المركز الأخير.
يُذكر أن النصر لم يحسم صدارة المجموعة بعد، حيث جمع السد الذي سيلاقي سباهان 8 نقاط، وسيتحدد المتصدر والثاني مع نهاية الجولة.


التعاون السعودي - الدحيل القطري

يلتقي الدحيل القطري نظيره التعاون السعودي ، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم ، على أرض ملعب المدينة التعليمية، في الجولة السادسة والأخيرة.

يلعب التعاون بشعار الفوز لاسواه ، من أجل خطف بطاقة العبور للدور الثاني من البطولة الآسيوية، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، ومسح الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق في المباراة الأخيرة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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