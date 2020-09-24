مسؤولو تربة يهنئون القيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

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"العتيبي": مناسبة عزيزة تجسِّد أروع صور التلاحم التي سطَّرها المؤسس

رفع عدد من مسؤولي محافظة تربة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين، وللشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال سعود بن محمد البقمي، مدير مكتب التعليم بتربة: نعيش هذه الأيام ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-. إنها مناسبة تدعونا للفخر المتجدد لهذا الكيان العظيم الذي اجتمعت أركانه، وتآلف شتاته في وحدة وتلاحم، يُضرب بهما المثل. ويأتي اليوم احتفالنا بالذكرى التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وأضاف: نحن نرى وطننا يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو والازدهار على المستويات العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية كافة في العهد الزاخر لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، بمؤازرة من ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، باستمرار الإنجازات المتتالية وفق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠؛ لتكون منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في السعودية، المواطن فيها محور للاهتمام والرعاية، وتهدف إلى الرخاء والاستقرار؛ ليبقى وطننا شامخًا بقيادته، شعاره الريادة والتنمية والتلاحم بين الشعب والقيادة. وأسأل الله أن يحفظ قيادتنا وبلادنا من كيد الكائدين، وأن ينصر جنودنا على الحدود، وأن يديم علينا الرخاء والنماء.

ومن جهته، قال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس محمد بن مساعد المنبهي: اليوم الوطني هو يوم توحيد هذا الكيان على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه –. ونحن نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة، والشواهد التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهٍ، وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لدينهم وشعبهم ووطنهم حتى أصبح له مكانة كبيره بين الأمم.

وأضاف المهندس "المنبهي": بهذه المناسبة الغالية أرفع -باسمي ونيابة عن زملائي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة- أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وللشعب السعودي؛ بمناسبة حلول الذكرى التسعين، سائلين الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مملكتنا وشعبنا.

وقال الزميل الإعلامي فايح بن لواح البقمي: تتجدد بنا الذكرى كل عام؛ لنحتفل هذا العام بالذكرى التسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وتوالى على ذلك أبناؤه الكرام في تولي مقاليد الحكم، واستمروا في التطوير والنهضة حتى وصلت الراية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -. ومنذ ذلك اليوم ونحن -ولله الحمد- ننعم بالأمن والأمان والعيش الرغيد.

وأشار إلى أنه يحق لنا الفخر والاعتزاز ونحن نرى التلاحم المتين بين الشعب والقيادة، وما يتحقق من نجاحات متتالية في شتى الجوانب؛ لتحتل السعودية مراتب متقدمة في مصاف الدول العظمى في ظل القيادة الحكيمة. ونسأل الله أن يحفظ أمن هذه البلاد، ويمد في عمر ولاة أمرنا، ويديم الأمن والأمان والرخاء والنمو والاستقرار.

وأكد محسن غازي العتيبي، رئيس بلدية محافظة تربة، أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة، تجسد أروع صور التلاحم التي سطرها المؤسس الباني، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، لتوحيد البلاد، وإنقاذ العباد؛ إذ بدأ مشروعه الكبير في الجزيرة العربية بتوحيد السكان على قلب رجل واحد، وحوّلهم من متناحرين ومشردين بسبب الخوف من السلب والنهب والقتل إلى إخوة متحابين، ثم بدأ بمحاربة الثالوث الخطير الذي يفتك بحيات السكان وعقولها وأجسادها، ثالوث (الفقر- الجهل- المرض)، ووضع خطة عمل تواجه هذا الثالوث الخطير الذي يفتك بهذه الأمة، ويقضي على آمالها وطموحاتها الفتية. وتمكن من ذلك، وتحولت البلاد إلى منار للعلم ووجهة للمسلمين.

وأشار إلى أن أبناء المؤسس واصلوا من بعده إكمال هذا النهج والمسيرة التي قادت هذه البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة علميًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا حتى عهدنا الزاهر الذي نعيشه حاليًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله -، الذي وصلت فيه بلادنا الغالية للقمة.

وتابع: هناك نقلة نوعية، وتطور تشهده بلادنا حاليًا في جميع المجالات، وفق رؤية علمية مدروسة، قادت بلادنا للقمة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وعسكريًّا وسياسيًّا على أسس راسخة، قوامها الإرادة القوية، والتصميم المدعوم بالمقدرة على ترجمة الآمال إلى منجزات محسوسة.

ولفت إلى أن مناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية على يد المؤسس الباني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مناسبة غالية علينا جميعًا، نجدد فيها كل عام الولاء والطاعة والبيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله -. مضيفًا بأن أبناء مملكتنا الغالية يقفون صفًّا واحدًا مع قيادته الحكيمة ضد مَن تسول له المساس بأمن بلادنا ومقدراتها من أعداء الدين والوطن.