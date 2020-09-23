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"المالكي".. قصة مواطن يزرع حب الوطن بين أفراد أسرته بتنظيم احتفالات وطنية بمنزله

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تزينها الأعلام والشعارات والصور والكلمات معززاً مكانة هذه المناسبة بقلوب أطفاله

ينظم حسن المالكي منذ سنوات، احتفالات كبيرة تزينها الأعلام والشعارات والصور والكلمات التي تلقى في حفل داخل منزله في محافظة الداير بني مالك شرقي منطقة جازان، معززاً بذلك مكانة اليوم الوطني في قلوب أطفاله.

ويقول المالكي في حديثه لـ"سبق": اعتدت على تعزيز مكانة اليوم الوطني بين أفراد أسرتي لأهمية هذا اليوم العظيم، فتعزيز مكانة اليوم الوطني مهم بين أفراد الأسرة وهي نواة المجتمع، وأتعمد تنظيم حفل كبير للأسرة داخل المنزل تتخللها الكلمات والخطب والمشاعر الصادقة تجاه الوطن، وأعتقد أنني لست السعودي الوحيد ولكن مثل هذه الحفلات الكبيرة في المنزل لها الأثر الكبير والبالغ على المجتمع.

ويقول المالكي: الحفل الذي أنظمه بالمنزل يتم الاستعداد له منذ وقت مبكر والترتيب له ووضعه في الأوليات وذلك يسهم في تحقيق الغاية وتعزيز حب الوطن في نفوس الأسرة منذ الطفولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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