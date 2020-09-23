بمناسبة اليوم الوطني.. هيئة فنون الطهي تعتمد قائمة طعام المدون هشام باعشن

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تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ٩٠. وبهذه المناسبة السعيدة، وتحت إشراف هيئة فنون الطهي، قام هشام باعشن، بمساندة من الشيف راكان العريفي، بعمل قائمة طعام خاصة لليوم الوطني السعودي.

وشملت قائمة الطعام أطباقًا عدة من مختلف مناطق السعودية، وتم تقديمها بشكل عصري، مثل طبقَي المطازيز النجدية والكبيبة الحائلية، وغيرهما من الأطباق التي تتميز بها السعودية.

من جهته، أكد الشيف هشام باعشن: "أعشق مطبخنا السعودي، ولدينا إرث نعتز ونفخر به. قائمة الطعام المنفَّذة احتوت على أطباق عدة لأكثر من خمس مناطق في السعودية، وكل طبق له إرثه وتاريخه الذي قد يعود لمئات السنين".

وأردف باعشن: "المطبخ السعودي مميز ومختلف. وجزء من دورنا في هذه المناسبة الخاصة إبراز إمكانات المطبخ السعودي. فكل عام والوطن بألف خير".

وتحدث راكان العريفي قائلاً: "طبيعة الأرض في السعودية، ما بين الجبال والصحاري والبحر، كونت لدينا تشكيلة شبه مثالية من أنواع الطعام بشكل عام، وولدت العديد من النكهات والتقنيات المختلفة للمطبخ السعودي. ونتمنى أننا نجحنا في إظهار بعض هذه الخصائص للمطبخ السعودي من خلال قائمة الطعام التي نفذناها. وكل عام والوطن بخير!".

الجدير بالذكر أن هشام باعشن وراكان العريفي يعدان من أفضل الطباخين العرب؛ ويحظيان بقبول اجتماعي مميز من نوعه، خصوصًا أن ما يقدمانه يلامس احتياجات هواة الطهي في مختلف الدول العربية.