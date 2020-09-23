أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة -
وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمناسبة اليوم الوطني.. هيئة فنون الطهي تعتمد قائمة طعام المدون هشام باعشن

Print
بمناسبة اليوم الوطني.. هيئة فنون الطهي تعتمد قائمة طعام المدون هشام باعشن بمناسبة اليوم الوطني.. هيئة فنون الطهي تعتمد قائمة طعام المدون هشام باعشن

بمناسبة اليوم الوطني.. هيئة فنون الطهي تعتمد قائمة طعام المدون هشام باعشن

تحتفل المملكة العربية بيومها الوطني الـ٩٠. وبهذه المناسبة السعيدة، وتحت إشراف هيئة فنون الطهي، قام هشام باعشن، بمساندة من الشيف راكان العريفي، بعمل قائمة طعام خاصة لليوم الوطني السعودي.

وشملت قائمة الطعام أطباقًا عدة من مختلف مناطق السعودية، وتم تقديمها بشكل عصري، مثل طبقَي المطازيز النجدية والكبيبة الحائلية، وغيرهما من الأطباق التي تتميز بها السعودية.

من جهته، أكد الشيف هشام باعشن: "أعشق مطبخنا السعودي، ولدينا إرث نعتز ونفخر به. قائمة الطعام المنفَّذة احتوت على أطباق عدة لأكثر من خمس مناطق في السعودية، وكل طبق له إرثه وتاريخه الذي قد يعود لمئات السنين".

وأردف باعشن: "المطبخ السعودي مميز ومختلف. وجزء من دورنا في هذه المناسبة الخاصة إبراز إمكانات المطبخ السعودي. فكل عام والوطن بألف خير".

وتحدث راكان العريفي قائلاً: "طبيعة الأرض في السعودية، ما بين الجبال والصحاري والبحر، كونت لدينا تشكيلة شبه مثالية من أنواع الطعام بشكل عام، وولدت العديد من النكهات والتقنيات المختلفة للمطبخ السعودي. ونتمنى أننا نجحنا في إظهار بعض هذه الخصائص للمطبخ السعودي من خلال قائمة الطعام التي نفذناها. وكل عام والوطن بخير!".

الجدير بالذكر أن هشام باعشن وراكان العريفي يعدان من أفضل الطباخين العرب؛ ويحظيان بقبول اجتماعي مميز من نوعه، خصوصًا أن ما يقدمانه يلامس احتياجات هواة الطهي في مختلف الدول العربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

شبكة عيون الإخبارية