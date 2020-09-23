أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين الطائف: البلديات واكبت يوم الوطن بمبادرات للتنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة

Print
أمين الطائف: البلديات واكبت يوم الوطن بمبادرات للتنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة أمين الطائف: البلديات واكبت يوم الوطن بمبادرات للتنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة
قال إن بلادنا جابهت التحديات وتأثيرات الجائحة فكانت من الدول الرائدة في الاحتواء

أمين الطائف: البلديات واكبت يوم الوطن بمبادرات للتنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة

رفع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – بمناسبة حلول الذكرى التسعين لليوم الوطني للمملكة العربية ، في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا الغالية مرحلة تنموية متفردة وخطوات جادة لمرحلة ما بعد النفط، ليكون الإنسان أهم عناصر رؤية المملكة 2030.

وتفصيلاً، استذكر "آل هميل" الملحمة البطولية لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه - لتوحيد شتات هذه البلاد ومن ثم تأسيس دولة راسخة هي الآن قائدة العالمين العربي والإسلامي، وجاءت مسيرة النضال المظفر لترسم أول وحدة عربية ناجحة في العصر الحديث، وبحمد الله تبدل الشتات بالوحدة، والخوف والفوضى بالأمن والنظام والازدهار.

وأضاف: لقد مضت مسيرة التنمية والتطوير في خطى حثيثة من قبل الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - رحمهم الله – وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في سعي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الوفي بما يحقق الرفعة والرخاء والازدهار.

وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت عدداً من مبادرات القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - نحو النهوض بالخدمات وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن السعودي ويوفر تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع المدن والمناطق.

وقال : إن بلادنا العزيزة جابهت التحديات والصعوبات وتأثيرات الجائحة التي ضربت أنحاء المعمورة مستشعرة حجم الأمانة وعظم المسؤولية فكانت من الدول الرائدة في مجال الاحتواء بشكل مدروس.

ورفع أكف الضراعة إلى المولى القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا الغالية نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

شبكة عيون الإخبارية