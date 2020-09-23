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"عيادة أسنان متنقلة" لنزلاء شعبة سجن طريف

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الأولى في المنطقة الشمالية

أطلق مركز طب الأسنان التخصصي بمدينة طريف، مبادرة اجتهادية لعيادة "أسنان متنقلة"، لنزلاء شعبة سجن محافظة طريف شمال .

وقالت مديرة مركز طب الأسنان التخصصي بالمحافظة الدكتورة منى فوزي الرويلي، لـ"سبق": المبادرة تعتبر أول عيادة متنقلة بالمنطقة الشمالية، وتهدف إلى تسهيل وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للنزيل، والتأكيد بالالتزام بوسائل الحماية الشخصية من لبس القفازات والكمامات أثناء العلاج.

وأضافت "الرويلي": تم إنشاء المبادرة بعد تخطيط مسبق ودراسة دقيقة لكيفية عمل أقصى خدمة يمكن أن يقدمها المركز التخصصي لعلاج النزلاء، والابتعاد عن الضغوطات النفسية وما قد يؤثر سلباً على النزيل من المجتمع عندما يتطلب حضوره إلى المركز.

من جانبه قال مدير شعبة سجن طريف النقيب جابر أحمد الشهراني: إن مبادرة العيادة المتنقلة خطوة استباقية تخدم النزيل، بالوقت المختصر، وسرعة العلاج، مع وجود الضمان لسلامة البيئة الداخلية للسجن أو الإصلاحية من أي عدوى قد تحدث -لا سمح الله-.

كما شكر "الشهراني" الطاقم الخاص بالعيادة المتنقلة وممثلي مركز طب الأسنان التخصصي بالمحافظة.

مركز طب الأسنان التخصصي طريف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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