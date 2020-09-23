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"آل شرمة": اليوم الوطني الـ90 يتزامن مع إنجازات غير مسبوقة

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"آل شرمة": اليوم الوطني الـ90 يتزامن مع إنجازات غير مسبوقة "آل شرمة": اليوم الوطني الـ90 يتزامن مع إنجازات غير مسبوقة
قال إن المملكة تمضي بخطى واثقة وإستراتيجية مدروسة

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة، أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كافة أبناء الشعب السعودي، وفيها نستذكر جهود الملك المؤسس عبد العزيز، طيب الله ثراه، في توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد، مضيفاً أن اليوم الوطني ذكرى وطنية خالدة في وجدان كل مواطن من أبناء هذه البلاد المباركة ويتزامن مع إنجازات غير مسبوقة في كافة المجالات.

وتفصيلًا قال "آل شرمة": تحل علينا ذكرى اليوم الوطني التسعين والمملكة تعيش في أمن وأمان واستقرار ولله الحمد في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والمملكة تزخر بالعديد من النجاحات والإنجازات في شتى المجالات؛ ومنها الاقتصادية؛ حيث يشهد قطاع الأعمال تصاعدًا واضحًا في شراكته بالتنمية الاقتصادية للوطن في ظل خطوات متسارعة لتحريك ودعم "القطاع الخاص" الشريك الأساسي في التنمية وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأضاف رئيس غرفة نجران: ولا شك أن القطاع الاقتصادي والصناعي شهد تنفيذ الكثير من المبادرات النوعية في تطوير الهياكل المؤسسية والاقتصادية لاستمرار النهج التنموي للمملكة، تضمنت خطط التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة، وطرح مبادرات متنوعة من أهمها دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتحريك العجلة الاقتصادية. وبفضل الله تعالى تحقق الكثير وما زال المستقبل واعدًا ومشرقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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