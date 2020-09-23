قضاة ورجال أعمال: الملك عبدالعزيز جاهد بالسيف تارة والحلم واللين تارة لتوطيد حكمه العادل على ضفاف الوطن المجيد

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باركوا للقيادة الرشيدة بيوم الوطن المجيد

أكد عدد من القضاة ورجال الأعمال أن وحدتنا أهم مكاسبنا الوطنية التي عمل من أجلها والدنا وقائد وحدتنا المغفور له «بإذن الله» الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومعه رجاله الأوفياء الذين أخلصوا لله، ثم للمليك والأمة والوطن، حيث وحّدوا أرجاء بلادنا الغالية تحت راية التوحيد.

وأضافوا أن ما تنعم به المملكة من أمن وأمان رغم ما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية، يؤكد بكل وضوح النهج الراسخ والعزيمة الصادقة لهذه البلاد قيادة وشعباً.

وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد: إن المملكة وهي تحتفي بيومها الوطني إنما تستلهم بكل فخر واعتزاز ذكرى توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ لتنطلق عبر هذه السنوات نحو آفاق التنمية والرفاهية والعيش الكريم.

وأشار إلى أن ما تنعم به المملكة من أمن وأمان رغم ما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية، يؤكد بكل وضوح النهج الراسخ والعزيمة الصادقة لهذه البلاد قيادة وشعباً، على مواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 التي جاءت وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

بدوره أكد رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي أن المملكة تحتفل اليوم بذكرى غالية على الوطن والمواطن السعودي وهي ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه الذي جاهد بالسيف تارة والحلم واللين تارة لتوطيد حكمه العادل على ضفاف الوطن المجيد بشجاعة وعدالة وحكمة وبعد نظر قل نظيرها في التاريخ الإنساني فاليوم الوطني للمملكة ذكرى عظيمة لترسيخ وحدة ولُحمة وترابط المملكة العربية السعودية.

وقال "الراجحي": إن وحدتنا أهم مكاسبنا الوطنية التي عمل من أجلها والدنا وقائد وحدتنا المغفور له «بإذن الله» الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومعه رجاله الأوفياء الذين أخلصوا لله، ثم للمليك والأمة والوطن، حيث وحّدوا أرجاء بلادنا الغالية تحت راية التوحيد، رحمهم الله جميعاً وجزاهم عنا خير الجزاء فهويتنا تتمثل في وحدتنا وتلاحمنا في هذا الكيان العظيم الذي يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي.

وأضاف "الراجحي": توحيد المملكة انطلق من أسس دينية وإنسانية وحّدت وآخت بين السعوديين لبناء دولة حديثة، لذلك عندما تظهر تحديات تهدد وحدتنا فإنه يجب علينا جميعاً العمل لمواجهتها بحزم وعزم لتذليلها لتزداد قوتنا في كل النواحي اخير لبلادنا الغالية وللعالمَين العربي والإسلامي، بل وللعالم كله.

وفي ختام حديثه رفع الدكتور "الراجحي" أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله وللشعب السعودي النبيل والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى توحيد المملكة نصرها الله وأعزها ووفقها لخدمة المسلمين والمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين.

وسأل المولى جلت قدرته أن يحفظ الوطن وقيادته وأمنه واستقراره وان ينصر جيشنا الباسل على كل ارض وتحت كل سماء للحفاظ على الوطن ومكتسباته من شر الأعداء المتربصين.

من جانبه، رفع رجل الأعمال ناصر بن سعيد بن مرسان، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني المجيد الـ 90 للمملكة.

وقال "ابن مرسان": تحل علينا ذكرى عزيزة نفتخر فيها بما حققته المملكة من ريادة عالمية في شتى المجالات وهي مناسبة نفخر بها ونعتز ونتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي يشهدها هذا الوطن الغالي. مبيناً أن من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم، ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، حيث تعد وحدتنا الوطنية المرتكز التي بدأ مسيرتها الملك المؤسس -رحمه الله- وواصل المسيرة من بعده أبنائه البررة وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن والاستقرار، والتقدم والنماء، بفضل الله –عز وجل- ثم بما بذله قادتنا المخلصين الأوفياء من جهد لخدمة الإسلام والمسلمين. وأكد بن مرسان، أن بلادنا الغالية تواصل مسيرة التطوير والتنمية في مختلف المجالات، وإصرار على الإنجاز والمضي قدماً في كل ما من شأنه بناء الإنسان وتنمية الوطن من خلال رؤية الحاضر والمستقبل 2030 التي تعكس طموحات بلادنا التي لا حدود لها.

بدوره رفع رجل الأعمال ناصر بن محمد بن حنيظل القريني أصدق التهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله.

وقال: نعيش فرحة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ90 وبهذه المناسبة علينا أن نستذكر تلك السيرة العطرة للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي استطاع بتوفيق من الله عز وجل أولاً ثم بحكمته وعمق بصيرته، ووقفة رجاله المخلصين أن يؤسس هذا الوطن الكبير ويشيد ثوابته ومنطلقاته التي لا تزال تنير حاضرنا وستكون كذلك لمستقبلنا بإذن الله.

وقال "القريني": كما يجدر بنا أن نتأمل ما أنعم به الله عز وجل على بلادنا من نعم عديدة وما أفاء عليها من خيرات كثيرة وما مكنَّها به من أخذ موقعها الريادي باعتبارها بلاد الحرمين الشريفين ومأوى أفئدة المسلمين في كل بقاع المعمورة.

من جانبه، قال رجل الأعمال محمد بن هزاع الروسان: تحل علينا ذكرى عزيزة متمثلة باليوم الوطني للمملكة التسعين نفتخر فيها بما حققته المملكة من ريادة عالمية في شتى المجالات، وهي مناسبة نفخر بها ونعتز ونتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي يشهدها هذا الوطن الغالي.

مبيناً أن من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم، ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار.

ورفع "الروسان" التهاني للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله وللشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.