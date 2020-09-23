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مركز المحفوظات ينشر وثائق تاريخية حول اليوم الوطني

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تتعلق بتحديد تاريخه وكيفية الإعلان والاحتفال بهذا الحدث

مركز المحفوظات ينشر وثائق تاريخية حول اليوم الوطني

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر"، مجموعة من الوثائق التاريخية، التي تُظهر تحديد اليوم الوطني للمملكة في الأول من الميزان الموافق اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.

وأظهرت الوثيقة الأولى التي نشرها المركز، الأمر الملكي الكريم الصادر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، القاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم المملكة العربية واختيار اليوم الأول من الميزان يومًا لإعلان التوحيد.

وتعلقت الوثيقة الثانية، التي جاءت بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز (نائب الملك آنذاك)، والصادرة عام 1351هـ، بالإعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وإطلاق المدافع تيمنًا بذلك الحدث الميمون.

كما أظهرت الوثيقة الثالثة مرسومًا ملكيًّا ممهورًا بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز يعود لعام 1385هـ يقضي بتحديد يوم 23 سبتمبر يومًا وطنيًّا للمملكة العربية السعودية.

وأظهرت الوثيقة الرابعة تعميمًا صادرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، والصادر في عام 1425هـ، يقضي بأن يكون يوم 23 من سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية اعتبارًا من عام 1426هـ؛ تمكينًا للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الميمون والتاريخي والذي سطر به أجدادنا وآباؤنا ملاحم الإخلاص والوفاء لهذا الوطن المعطاء سجلها التاريخ بمداد من ذهب.

مركز المحفوظات ينشر وثائق تاريخية حول اليوم الوطني

مركز المحفوظات ينشر وثائق تاريخية حول اليوم الوطني

مركز المحفوظات ينشر وثائق تاريخية حول اليوم الوطني

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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