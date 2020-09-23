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قالت لـ"سبق": تميّز بكونه واقعيّاً يبيّن جهود قيادة المملكة خلال مواجهتها الحكيمة للجائحة العالمية

أكّدت شركة معالم التسويقية المتخصصة، أن فيديو هيئة الزكاة والدخل -حسب تحليلات المتخصّصين في المجال التسويقي- حاز أفضل الفيديوهات الخاصة باليوم الوطني.

وأوضح المختصّون في الشركة أن الفيديو لامس ما قدّمته المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا التي شهدها العالم بأجمعه.

الجدير بالذكر أن فيديو الزكاة والدخل تميّز بكونه واقعيّاً يبيّن جهود قيادة المملكة الرشيدة خلال مواجهتها الحكيمة للجائحة العالمية. الهيئة العامة للزكاة والدخل شركة معالم التسويقية المتخصصة اليوم الوطني