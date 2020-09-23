"السديس" يشيد بصدور الموافقة الكريمة على أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة تدريجيًّا

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وجّه الوكالات العاملة بالحرمين بتكثيف جهودها ورفع استعداداتها لتحقيق تطلعات القيادة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بصدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – على السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة تدريجيًّا، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح "السديس" أن هذه الموافقة الكريمة تنبثق من حرص قيادة البلاد - رعاها الله - على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، واستجابة لطلبات ونفوس ومهج المسلمين التي تتوق للعمرة والزيارة مع الحفاظ على الاحترازات والتدابير الوقائية التي تحول -بإذن الله- دون إصابتهم بأي طارئ يكدر صفو أدائهم.

وأكد أن الرئاسة تستعد بطاقاتها كافة لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين، مطبِّقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، ولاسيما أن الرئاسة طبّقت العديد من الاحترازات التي أسهمت في إبقاء بيئة الحرمين الشريفين خالية -بفضل الله- من أي أمراض أو أوبئة.

ووجّه "السديس" الوكالات كافة العاملة في الحرمين الشريفين بتكثيف جهودها، ورفع استعداداتها بما يضمن تحقيق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة.