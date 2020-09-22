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.. واجهة "الإسلامية" تستعرض كلمات قادة المملكة بذكرى الوطن الـ90

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نالت إعجاب وثناء المارة بمساحة 75 متراً على طريق الملك فهد

بالفيديو.. واجهة

تعرض الشاشة التفاعلية الواقعة على سور برج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمساحة 75 متراً مربعاً على طريق الملك فهد بوسط مدينة الرياض، كلمات الملك المؤسس -رحمه الله- وخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، تزامناً مع الذكرى الـ90 لتوحيد المملكة، ضمن أعمال وبرامج الشؤون الإسلامية.

واختيرت كلمات القادة بعناية فائقة، حيث تضمنت مضامينها اعتزاز قيادات المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وحمل راية الإسلام ونشر المحبة والسلام للعالم أجمع، إلى جانب العناية بالمواطن وكل ما يحقق له الرفاهية والرفعة في جميع شؤونه.

وتأتي تلك الفعاليات والبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيه ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على أهمية أن تقوم الوزارة برسالتها السامية في غرس قيم الانتماء والوطنية لدى مختلف شرائح المجتمع، والتنويه بما قدمه قادة المملكة للوطن والمواطن.

بالفيديو.. واجهة

بالفيديو.. واجهة

بالفيديو.. واجهة

بالفيديو.. واجهة

بالفيديو.. واجهة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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