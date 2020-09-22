أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض عن توحيد خطبة الجمعة: فكرة حضارية ونفذتها "الشؤون الإسلامية" باحتراف

Print
أمير الرياض عن توحيد خطبة الجمعة: فكرة حضارية ونفذتها "الشؤون الإسلامية" باحتراف أمير الرياض عن توحيد خطبة الجمعة: فكرة حضارية ونفذتها "الشؤون الإسلامية" باحتراف
أشاد بجهودها في نشر الوسطية والاعتدال في المملكة

أمير الرياض عن توحيد خطبة الجمعة: فكرة حضارية ونفذتها

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أن توحيد خطب الجمعة بمساجد وجوامع المملكة خلال الجمعة الماضية للحديث عن نعمة توحيد المملكة تزامنًا مع اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة، فكرة حضارية ومفيدة نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية بكل احترافية، مرجعاً ذلك لحسن إدارة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يقوم بدوره والجميع يقتدي بما يجب أن يكون عليه الوضع لخدمة هذه البلاد في كل أمورها الدينية والدنيوية.

جاء ذلك في ردٍّ على سؤال الزميل عبدالله العنزي، عن كيف رأيتم أثر توحيد الخطب بالمملكة للحديث عن نعمة توحيد المملكة ومواكبة منبر الجمعة للمناسبات الوطنية عقب تدشينه لمبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي دشنها بمكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي تنفذها الوزارة بمساجد وجوامع الرياض.

وقال: "نعيش في ظل شريعة إسلامية واضحة تؤسس لمنهج نظيف في هذه البلاد، وهذا المبدأ الجميع مقتنع فيه، وأرجو أن نوفق جميعاً إلى ما فيه الخير".

وأضاف: "كما أرجو التوفيق لرجال الوزارة في تنفيذ السياسة التي ترسمها لهم القيادة الرشيدة في كل الأعمال والأقوال، وعلى رأس الجميع الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يؤدي هذا الدور بشكل دقيق ومحترف وأرجو له التوفيق".

ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في توجيه المنابر الدعوية لنشر منهج الوسطية والاعتدال، ومنها إقامة وتنفيذ مثل هذه المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

شبكة عيون الإخبارية