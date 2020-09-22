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"بيرجوفيتش" يشارك في تدريبات الاتحاد .. و"كاريلي" يطبق برنامج اليوم الكامل

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انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بمشاركة اللاعب الصربي ألكساندر بيرجوفيتش، بعد وصوله في ساعة مبكرة من فجر اليوم، إلى جدة ،استعدادًا للموسم الرياضي الجديد والذي ينطلق في منتصف أكتوبر المقبل.


وفرض المدير الفني للفريق البرازيلي كاريلي اليوم الكامل على لاعبي الفريق، في إطار تحضيراته للموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أكتوبر المقبل، حيث تركز المران الصباحي على الجوانب اللياقية.
وخضع لاعبو الفريق الاتحادي في مساء اليوم، إلى قياس معدلات الجهد البدني وتقوية العضلات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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