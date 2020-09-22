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أعلى حصيلة في العالم .. وفيات "كورونا" بأمريكا تقفز إلى 200 ألف

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أعلى حصيلة في العالم .. وفيات "كورونا" بأمريكا تقفز إلى 200 ألف أعلى حصيلة في العالم .. وفيات "كورونا" بأمريكا تقفز إلى 200 ألف
800 مريض في المتوسط يُتوفون أسبوعيًا

أعلى حصيلة في العالم .. وفيات

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن انتشار في الولايات المتحدة 200 ألف، اليوم (الثلاثاء)، وهو أعلى رقم تسجله دولة في أنحاء العالم.

وبيّن إحصاء لـ"رويترز" أن نحو 800 شخص في المتوسط يتوفون أسبوعيًا في الولايات المتحدة؛ بسبب مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، ويمثل هذا انخفاضًا عن ذروة بلغت 2.806 وفيات في يوم واحد جرى تسجيلها في 15 إبريل (نيسان) الماضي.

وأظهرت البيانات أن ستة من بين كل عشرة آلاف مقيم، في الولايات المتحدة توفوا؛ بسبب الفيروس وهو من أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة.

وخلال الأشهر الأولى للجائحة اعتبر كثيرون أن حاجز 200 ألف حالة، وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح، التي يُحتمل أن تُفقد في الولايات المتحدة من جراء كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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