"فريق ساند" يكثف جولاته بحثاً عن "البركاتي" مفقود الليث

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فُقد منذ مساء الجمعة الماضي

استجابة للبلاغ المقدم لفريق "ساند" للبحث والإنقاذ بمحافظة الليث، وبالتعاون مع شرطة الليث، بدأ فريق "ساند" بالمحافظة، عمله من خلال تكثيف جولاته الميدانية بحثاً عن مفقود الليث "عبدالكريم البركاتي"، والذي فُقد منذ مساء الجمعة الماضي.

وبدأ فريق "ساند" بالمسح الميداني للمواقع بالمحافظة، من خلال ثلاث فرق ميدانية: الأولى تبدأ من قرية الوسقة إلى قرية عيار، والثانية من السنابل إلى بني هلال، والثالثة من شمال شرق الوسقة إلى قرية المسمى.

وكان مفقود الليث "عبدالكريم البركاتي" (27 عامًا) خرج من منزل أسرته مساء الجمعة الماضي، بقرية عيار شرق الليث في طريقه إلى مركز غميقة لشراء بعض المستلزمات، مستقلاً سيارة هايلكس غمارتين موديل 2004 رقم اللوحة أ ص ك 1890، وسجلت أسرته بلاغ فقدان لدى مخفر شرطة غميقة بمحافظة الليث.