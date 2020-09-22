أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بلغاريا تحاكم اليوم عنصرين من حزب الله في تفجيرات 2012

Print
بلغاريا تحاكم اليوم عنصرين من حزب الله في تفجيرات 2012 بلغاريا تحاكم اليوم عنصرين من حزب الله في تفجيرات 2012

جي بي سي نيوز :- تبدأ اليوم الإثنين محاكمة عنصرين من ميليشيات حزب الله متهمَين في الضلوع في تفجيرات في بلغاريا عام 2012.

وافاد تقرير لمجلة "نيوزويك" أن تحقيق البلغارية أورد أدلة قاطعة على أن حزب الله قدم دعما لوجستيا وماليا للمتهمين، وأنه تم استخدام مادة نترات الأمونيوم في الهجوم.

ملف انفجار مرفأ بيروت لم يلق بظلاله على لبنان فحسب، بل تشعبت انعاكساته لتصل القارة الأوروبية، بعد أن فتح تورط ميليشيا حزب الله في تخزين الكميات الهائلة من المواد المتفجرة، الأعين لمراجعة سلسلة من النشاطات الإرهابية التي نفذتها الميليشيات خارجيا، وكانت مادة نترات الأمونيوم هي الدليل.

في بلغاريا، وبعد 8 سنوات من انفجار مطار سارافافو الذي استهدف حافلة سياحية، تتم اليوم الإثنين محاكمة المتورطين غيابيا، وهما عنصرا حزب الله: ميلاد فرح وحسن الحاج حسن.

تقرير مجلة "نيوزويك" الأميركية أوضح إن التحقيق الذي أجرته الحكومة البلغارية يورد أدلة قاطعة على أن وحدة الأمن الخارجية التابعة لحزب الله قدمت الدعم اللوجستي والمالي للمتورطين بالتفجير.

وبحسب المحققين، فإن المواد المستخدمة في الهجوم ارتبطت بقنابل خزنتها الميليشيات في قبرص، وكان مكونها الأساسي نترات الأمونيوم. وهي أيضا نفس المواد التي استخدمتها الميليشيات في تفجير عام 1994 في الأرجنتين اودى بحياة 85 فردا.

ومع انتظار موعد المحاكمة المشابه إلى حد ما لما حصل في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، التي أدانت عناصر في حزب الله دون أن تدين الميليشيات نفسها، يثار التساؤل: هل سيتكرر ما حدث في لاهاي في المحكمة البلغارية الخاصة؟

موقف صوفيا يختلف عن باقي دول الاتحاد الأوروبي، ففي وقت وضعت فيه بالفعل آلية لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، ترى دول أوروبية من ضمنها فرنسا أن حظر ميليشيات حزب الله من شأنه زعزعة استقرار لبنان وتقويض فرص التواصل الدبلوماسي مع حكومته.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
عن اعتذار "أديب" بشأن تشكيل الحكومة.. "ماكرون": فرنسا لن تخذل لبنان

عن اعتذار "أديب" بشأن تشكيل الحكومة.. "ماكرون": فرنسا لن تخذل لبنان

عن اعتذار "أديب" بشأن تشكيل الحكومة.. "ماكرون": فرنسا لن تخذل لبنان

عن اعتذار "أديب" بشأن تشكيل الحكومة.. "ماكرون": فرنسا لن تخذل لبنان

قرار يُدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر.. "أديب" يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

قرار يُدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر.. "أديب" يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

8 الصبح - الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

8 الصبح - الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة

شبكة عيون الإخبارية