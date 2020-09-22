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الصحة العالمية: 200 لقاح ضد كورونا تحت التجربة وعلينا الاستعداد للجائحة المقبلة

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الصحة العالمية: 200 لقاح ضد كورونا تحت التجربة وعلينا الاستعداد للجائحة المقبلة الصحة العالمية: 200 لقاح ضد كورونا تحت التجربة وعلينا الاستعداد للجائحة المقبلة
قالت: كلما جرى اختبار عدد أكبر زادت فرصة الحصول على ما هو آمن وفعال

الصحة العالمية: 200 لقاح ضد كورونا تحت التجربة وعلينا الاستعداد للجائحة المقبلة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن نحو 200 لقاح مضاد للفيروس التاجي، توجد حاليًا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية.

وشدد غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف، على أنه كلما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء الجائحة، زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال.

وقال في هذا الشأن أيضًا: "ليس لدينا ما يضمن أن أي لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجعًا؛ لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح".

وطالب مدير منظمة الصحة العالمية بالعدالة في علاج المصابين بالعدوى في جميع أنحاء العالم، ورأى أن "أسرع طريق للقضاء على جائحة كوفيد-19 وتسريع الانتعاش الاقتصادي، هو ضمان تلقيح بعض الأشخاص في جميع البلدان، وليس جميع الأشخاص في بعض البلدان".

ووفق " اليوم" تهدف منظمة الصحة العالمية، إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح بنهاية عام 2021؛ إلا أنه حتى الآن تم استثمار ثلاثة مليارات دولار لمبادرة تسريع أدوات مكافحة كوفيد-19 المعروفة بـ"ACT- Accelerator"؛ وهو ما يمثل فقط عُشر الـ35 مليار المطلوبة لتوسيع النطاق وإحداث التأثير.

وفي الشأن ذاته، وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية رسالة إلى زعماء العالم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، دعاهم فيها إلى مضاعفة الجهود للوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات لفيروس كورونا، وطالبهم أيضًا بالاستعداد للجائحة المقبلة، وبذل أقصى الجهود؛ "لضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات".منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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