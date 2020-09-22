"كاست" ووزارة الصناعة ينشئان مركزاً للتصنيع والإنتاج المتقدم

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يهدف إلى التركيز على الصناعة كخيار إستراتيجي لزيادة الصادرات

وقّعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاست" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء "مركز التصنيع والإنتاج المتقدم"؛ لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالتميز التشغيلي والصناعة الرابعة والمعرفة والابتكار الصناعي، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ورئيس المدينة الدكتور أنس بن فارس الفارس.

ويهدف المركز إلى التركيز على الصناعة كخيار إستراتيجي، وعلى التميّز التشغيلي والابتكار الصناعي لتعزيز قدرة وأداء المصانع السعودية، لزيادة صادرات المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تطوير مهارات الشباب السعودي على تقنيات التصنيع والإنتاج المتقدم التي تزخر بها الصناعة الرابعة.

وتشمل مجالات التعاون القيام بمشاريع مسح مشتركة لمعرفة تأثير تطبيقات التميز التشغيلي والصناعة الرابعة في القطاعات الصناعية والأثر الاقتصادي لحالات الاستخدام في كل قطاع، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين المدينة والوزارة في مجالات تطبيقات التميز التشغيلي والصناعة الرابعة، وكذلك الظروف المحيطة بهما مثل مجالات السوق، والتقنية، والتنظيم، والتطبيقات الخاصة بالتقنيات في مجال التصنيع والإنتاج والإدارة.

كما تشمل مجالات التعاون دعم وتنفيذ مشاريع بحثية تخدم القطاع الصناعي، والعمل على ما يساعد في نقل التقنية وتسويق مخرجات البحث والتطوير والابتكار.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية ضمن الأهداف الإستراتيجية لبرنامج المراكز الوطنية المشتركة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الساعية لربط مخرجات البحث والتطوير مع الاحتياجات الوطنية للتقنية.مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية