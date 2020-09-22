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خالد بن سلمان مغرّداً في اليوم العالمي للسلام: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن

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خالد بن سلمان مغرّداً في اليوم العالمي للسلام: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن خالد بن سلمان مغرّداً في اليوم العالمي للسلام: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن
قال: من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه

خالد بن سلمان مغرّداً في اليوم العالمي للسلام: نسعى إلى سلام شامل ودائم في اليمن

غرَّد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، تزامناً مع #اليوم_العالمي_للسلام؛ داعياً إلى سلامٍ شاملٍ ودائمٍ في اليمن من خلال تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال الأمير خالد، عبر حسابه في تويتر، صباح اليوم: في #اليوم_العالمي_للسلام، نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول إلى سلامٍ شاملٍ ودائمٍ من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه (الإعلان المشترك) لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي.الأمير خالد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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