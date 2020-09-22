كورونا في 4 دول.. تسجيل 13439 إصابة جديدة في البرازيل و2917 بالمكسيك

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خلال يوم واحد.. 874 إصابة في ليبيا و61 بكوريا الجنوبية

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إنها سجلت 13439 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إضافة إلى 277 وفاة بسبب المرض.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجّلت البرازيل في المجمل أكثر من 4.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 137272.

المكسيك

سجّلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 2917 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 700 ألف و580 إصابة، إضافة إلى إجمالي الوفيات الذي بلغ 73 ألفاً و697 حالة وفاة.

وكان نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل؛ قد أشار في مؤتمر صحفي إلى انخفاض في معدل الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات من جرّاء الفيروس في البلاد خلال سبعة أسابيع متتالية منذ تفشي الجائحة.

كوريا الجنوبية

صرّحت السلطات الصحية الكورية، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 ارتفع إلى 23106 أشخاص بزيادة 61 مصاباً جديداً بالمرض اعتماداً على البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس.

وتشهد وتيرة الإصابة لكوفيد-19 في البلاد تراجعاً مستمراً، مع بقاء عدد المصابين اليومي أقل من 100 لليوم الثالث، حيث بلغ العدد 82، الأحد، و70 أمس.

وحسب طرق الإصابة من بين المصابين الجدد، كانت 51 حالة لانتقال العدوى محلياً و10 حالات وافدة من القادمين من الخارج.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أمس الإثنين، تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبيناً أن طرابلس سجّلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس وصلت إلى 497 حالة جديدة و57 حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية، إلى تسجيل 450 حالة وفاة بالفيروس، وبيّن المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 28796 حالة، وتسلّم المركز (3598) عيّنة موزعة على عددٍ من المختبرات بمختلف المدن.فيروس كورونا الجديد