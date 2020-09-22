أخبار عاجلة

رغم الخسارة من العين.. النصر بقي في الصدارة -
"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين -
شاهد .. أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية يتوشح باللون الأخضر -
"كورونا" ينقل عدواه إلى 549 أردنيًا خلال 24 ساعة -
أهالي وزوار جدة يُجسدون مشاعر الفرح باليوم الوطني التسعين -
فلسطين .. إصابة 713 شخصًا جديدًا بـ "كورونا" -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في 4 دول.. تسجيل 13439 إصابة جديدة في البرازيل و2917 بالمكسيك

Print
كورونا في 4 دول.. تسجيل 13439 إصابة جديدة في البرازيل و2917 بالمكسيك كورونا في 4 دول.. تسجيل 13439 إصابة جديدة في البرازيل و2917 بالمكسيك
خلال يوم واحد.. 874 إصابة في ليبيا و61 بكوريا الجنوبية

كورونا في 4 دول.. تسجيل 13439 إصابة جديدة في البرازيل و2917 بالمكسيك

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إنها سجلت 13439 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إضافة إلى 277 وفاة بسبب المرض.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجّلت البرازيل في المجمل أكثر من 4.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 137272.

المكسيك

سجّلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 2917 إصابة بعدوى المستجد (كوفيد-19) ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 700 ألف و580 إصابة، إضافة إلى إجمالي الوفيات الذي بلغ 73 ألفاً و697 حالة وفاة.

وكان نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل؛ قد أشار في مؤتمر صحفي إلى انخفاض في معدل الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات من جرّاء الفيروس في البلاد خلال سبعة أسابيع متتالية منذ تفشي الجائحة.

كوريا الجنوبية

صرّحت السلطات الصحية الكورية، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 ارتفع إلى 23106 أشخاص بزيادة 61 مصاباً جديداً بالمرض اعتماداً على البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس.

وتشهد وتيرة الإصابة لكوفيد-19 في البلاد تراجعاً مستمراً، مع بقاء عدد المصابين اليومي أقل من 100 لليوم الثالث، حيث بلغ العدد 82، الأحد، و70 أمس.

وحسب طرق الإصابة من بين المصابين الجدد، كانت 51 حالة لانتقال العدوى محلياً و10 حالات وافدة من القادمين من الخارج.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أمس الإثنين، تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبيناً أن طرابلس سجّلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس وصلت إلى 497 حالة جديدة و57 حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية، إلى تسجيل 450 حالة وفاة بالفيروس، وبيّن المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 28796 حالة، وتسلّم المركز (3598) عيّنة موزعة على عددٍ من المختبرات بمختلف المدن.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و16 وفاة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و16 وفاة

ألمانيا: 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ألمانيا: 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية