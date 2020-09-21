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رؤساء حكومات لبنان السابقون: المبادرة الفرنسية فرصة مهمة يجب العمل على إنجاحها

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رؤساء حكومات لبنان السابقون: المبادرة الفرنسية فرصة مهمة يجب العمل على إنجاحها رؤساء حكومات لبنان السابقون: المبادرة الفرنسية فرصة مهمة يجب العمل على إنجاحها

جي بي سي نيوز :- شدد رؤساء حكومات لبنان السابقون، اليوم السبت، على أن المبادرة الفرنسية فرصة مهمة يجب العمل على إنجاحها، وحضوا رئيس المكلف على التمسك بصلاحياته كاملة.

وعقد رؤساء الحكومات السابقون اجتماعا مساء أمس في بيت الوسط، منزل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أكدوا خلاله "أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكل فرصة مهمة يجب تثميرها بالإسراع في تشكيل الحكومة، لإبعاد لبنان عن الانهيار والفتن والشرور المحدقة به".

واعتبر المجتمعون أن فرنسا، التي استشعر رئيسها حجم الأخطار المحدقة بلبنان، بادرت إلى تقديم الدعم والمساعدة وإطلاق مبادرة سياسية متكاملة للحل ترجمت بتكليف، مصطفى أديب، تأليف حكومة وفق تفويض محدد بالشكل والمضمون، وينبغي العمل على إنجاحها.

وحض رؤساء الحكومات الأربعة، سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، الرئيس المكلف "على التمسك بصلاحياته كاملة لجهة تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، بالتشاور مع فخامة الرئيس، وتحت سقف القواعد المنصوص عنها في الدستور".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية دعت القوى السياسية اللبنانية لـ "تحمل مسؤولياتها" وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب "دون أي تأخير".

المصدر: وكالات 

جي بي سي نيوز

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