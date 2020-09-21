أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشارقة الإماراتي يمطر شباك التعاون بسداسية.. في دوري الأبطال

Print
أعاد" السكري" للمركز الأخير في مجموعته

الشارقة الإماراتي يمطر شباك التعاون بسداسية.. في دوري الأبطال

خسر فريق التعاون بنتيجة ثقيلة قوامها ستة أهداف دون رد أمام فريق الشارقة الإماراتي وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، والمقامة منافساتها حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

افتتح الشارقة التسجيل بواسطة لاعبه سيف راشد عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الفريق الإماراتي 1-0.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني بعد أن تلاعب بدفاع التعاون عند الدقيقة 49، بعدها انهار لاعبو التعاون ليسجل الفريق الإماراتي هدفين سريعين بواسطة محمد عبد الله الدقيقة 54، وويلتون سواريز عند الدقيقة 57، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، قبل أن يعود اللاعب نفسه بالهدف الشخصي الثالث "هاتريك" والخامس لفريقه عند الدقيقة 61، فيما اختتم كايو لوكاس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس عند الدقيقة 68.

ويواجه التعاون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة، نظيره الدحيل القطري الذي كسبه قبل التوقف في بريدة 2-0، الخميس المقبل.

وليس أمام التعاون الا كسب النقاط الثلاث، إذا ما أراد التأهل للدور الثاني، خاصة وأن الفريق في جعبته 6 نقاط وسيخوض لقائه مع الدحيل صاحب الـ 9 نقاط.

الشارقة الإماراتي يمطر شباك التعاون بسداسية.. في دوري الأبطال

الشارقة الإماراتي يمطر شباك التعاون بسداسية.. في دوري الأبطال

الشارقة الإماراتي يمطر شباك التعاون بسداسية.. في دوري الأبطال

الشارقة الإماراتي يمطر شباك التعاون بسداسية.. في دوري الأبطال

الشارقة الإماراتي يمطر شباك التعاون بسداسية.. في دوري الأبطال

دوري أبطال آسيا التعاون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية

"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية

"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا

وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

شبكة عيون الإخبارية