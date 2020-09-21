شاهد.. "الفيصل" يشكر أمين المدينة على جهوده في تنفيذ المشروعات التنموية في وقتها

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أثناء اطلاعه على ‏تنفيذ الأمانة لجسور وأنفاق في عددٍ من التقاطعات والمواقع الحيوية

وجه الأمير سعود بن خالد الفيصل شكره لأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي على جهوده التي بذلها في متابعة وتنفيذ المشروعات منذُ توليه أمينًا لطيبة الطيبة، مؤكدًا حرص أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على اكمال كل المشروعات التنموية بالوقت المحدد لها.

وتفصيلاً، جاء ذلك يوم أمس أثناء اطلاع نائب أمير المنطقة على ‏مشروعات تنفيذ جسور وانفاق عدد من التقاطعات التي تنفذها ‫أمانة المدينة، حيث تم استعراض 8 تقاطعات بمواقع حيوية في المدينة المنورة.

وتفاعل العديد من المغردين مع رسالة الشكر التي وجهها نائب أمير المنطقة لأمين المدينة، إذ قال المغرد الدكتور أحمد المزيني "منذ اليوم الأول لتولي معالي المهندس فهد البليهشي مهامه والمدينة عبارة عن ورشة عمل ومجموعة مشروعات تنموية وحضارية وحيوية انتظرها أهل طيبة منذ سنوات .. واقع الحال خير شاهد وكل من ينتقد بغير علم فهو جاحد".

وشارك المغرد "فخرنا" قائلاً : لاحظنا تغييرًا كبيرًا في المدينة مشروعات حدائق وطرق وأنفاق وجسور وملاعب ما شاء الله تبارك .. اللهم سخر للمدينة من يخدمها ويسهل على سكانها ووفقه يارب العالمين.