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"الحميدي": القيادة الرياضية والجهات المشاركة خلف نجاح الموسم الرياضي

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"الحميدي": القيادة الرياضية والجهات المشاركة خلف نجاح الموسم الرياضي "الحميدي": القيادة الرياضية والجهات المشاركة خلف نجاح الموسم الرياضي
في ظل الأوضاع غير المسبوقة بسبب جائحة فايروس كورونا

قدَّم رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين المكلف عبد العزيز الحميدي، شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نظير دعمه والمتابعة المستمرة للرابطة والأندية، وتذليل جميع الصعاب والعقبات من أجل إنجاح الموسم الرياضي 2019 – 2020م لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وثمّن الحميدي الجهد الكبير لاتحاد كرة القدم السعودي برئاسة ياسر المسحل وتسخيره لإمكانيات الاتحاد من أجل استكمال الموسم المنصرم وإنجاح المسابقتين وتقديم المساندة للأندية كافة من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما وجَّه رئيس الرابطة المكلف، الشكر لجميع رؤساء الأندية على التعاون الدائم والمستمر لإنجاح الموسم المنصرم، خاصة في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي مر بها الموسم بسبب جائحة فايروس كورونا، وتوقف النشاط الرياضي في كل أنحاء المملكة، قبل أن يعود للاستئناف في أغسطس الماضي، مثمناً جهود ودور الجهات الأمنية والصحية والقناة الناقلة القنوات الرياضية السعودية ومختلف الوسائل الإعلامية التي تعاونت مع الرابطة لإظهار الوجه الحقيقي للكرة السعودية، وإنجاح الموسم الرياضي المنصرم رغم كل الصعوبات التي واجهت مسيرة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لهذا الموسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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