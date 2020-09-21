أخبار عاجلة

بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية -
"الساعد": 5 أمور قام بها السعوديون وأربكت الدولة العثمانية -
وزير الصحة: لا تسمحوا للوباء بالانتشار فهناك مشاهد مؤسفة لا تعبر عن وعينا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس اللبناني يدعو إلى إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

Print
الرئيس اللبناني يدعو إلى إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية الرئيس اللبناني يدعو إلى إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية
قال: الدستور لا ينصّ على منح وزارة لأي طائفة

الرئيس اللبناني يدعو إلى إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إلى إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية.

وبيّن "عون" في كلمة إلى الشعب أن الدستور لا ينص على منح وزارة لأي طائفة.

وأضاف أن مليشيا "حزب الله" وحركة "أمل" تصران على تسمية الوزراء الشيعة في .


وقال الرئيس اللبناني: "طرحنا حلولاً وسطية لتشكيل الحكومة الجديدة، ولا يبدو في الأفق أي حل قريب".

وأشار إلى أن الرئيس المكلف مصطفى أديب لم يستطع تقديم تشكيلته الوزارية، مضيفاً أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن تشكيل الحكومة.الرئيس اللبناني ميشال عون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
باتشيكو مديرا فنيا لنادي الزمالك.. والحكومة تخصص 400 مليون جنيه لتطوير العشوائيات

باتشيكو مديرا فنيا لنادي الزمالك.. والحكومة تخصص 400 مليون جنيه لتطوير العشوائيات

جدل في الحكومة البريطانية بشأن محاربة كورونا

جدل في الحكومة البريطانية بشأن محاربة كورونا

فرنسا ترحب بمبادرة الحريري لحل أزمة الحكومة اللبنانية وترقب لموقف حزب الله منها

فرنسا ترحب بمبادرة الحريري لحل أزمة الحكومة اللبنانية وترقب لموقف حزب الله منها

فرنسا تؤيد مقترح "الحريري" لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

فرنسا تؤيد مقترح "الحريري" لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

شبكة عيون الإخبارية