بالصور.. "رحلة الأحلام" تسافر إلى نصف العالم في 120 يومًا.. هنا التفاصيل

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تمر بـ49 مدينة في العالم

كشفت إحدى شركات السفن السياحية العملاقة في العالم والمعروفة بـ"الكروز البحري" عن رحلة تعد الأكبر في التاريخ والأولى من نوعها من حيث الزمان ومن حيث أماكن الزيارة، حيث تمر الرحلة بـ 32 دولة و49 مدينة و20 جزيرة و3 مضايق و3 دول عربية ومع توفير السكن والغذاء وتكاليف النقل والوسائل الترفيهية وموانئ ومحطات مما وصفه الخبراء بأنها رحلة نصف العالم، والرحلة تقوم بها السفينة العملاقة "مسك ماجنفيكا"، وتبدأ رحلة الأحلام من إيطاليا من ميناء تسيفيتافيكبا وتعود إليه مرة أخرى، وتحتوي السفينة على 215 غرفة فاخرة جديدة، منها 116 غرفة بها شرفة، وتمر السفينة بالبحر المتوسط وشمال أوروبا والمحيط الأطلنطي وأمريكا والمحيطين الهادي والهندي، وعواصم البلطيق وجزر الكناري وماديرا والخليج العربي والبحر الأحمر، كما تمر بدبي ومسقط والعقبة، ضمن المدن التي تمر بها، وتبلغ القيمة الخاصة بالرحلة 17 ألف دولار أمريكي أو ما يقارب 50 ألف ريال سعودي.

السفن السياحية العملاقة الكروز البحري