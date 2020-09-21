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شدد على أن التأخير يفاقم أزمة البلاد ويعمقها

طالب رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، جميع الأطراف اليوم (الاثنين) بالتعاون لتسهيل تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن "أديب": "إن لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليًا ونقديًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا".

وشدد على أن أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن تشكيل حكومة من الاختصاصيين سيجعلها قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات.

وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن "أديب" قد يستقيل مع تعثر جهوده، وكان قد اقترح تبديل السيطرة على الوزارات التي سيطرت الفصائل نفسها على بعضها لسنوات.