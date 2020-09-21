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"أمانة المدينة المنورة" تحتفي باليوم الوطني الـ 90 بفعاليات وبرامج منوعة

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استعدادات مكثفة وجداريات ومعرض افتراضي للفنون التشكيلية وورشة للرسم الحر

أنهت أمانة المدينة المنورة خطتها وبرامجها لليوم الوطني التسعين عبر حزمة من الفعاليات والبرامج بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخدمية، احتفاءً منها بالوطن والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة للأهالي والمقيمين.

وكشفت أمانة المنطقة عن أبرز تفاصيل برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ 90، والذي يتضمن كافة التجهيزات والعديد من الأنشطة والفعاليات والفقرات التي ستقام بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية، حيث جرى إعداد خطة متكاملة للفعاليات في عدد من المواقع مع الأخذ في الاعتبار أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وستتضمن الفعاليات مسيرة بالسيارات في حديقة الملك فهد، بالإضافة إلى الركن التشيكلي والذي سيتضمن جدارية عن اليوم الوطني في المسرح المديني بحديقة الملك فهد، فيما سيقوم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع أمانة المنطقة بتنفيذ عدة فعاليات.

وسيتم تزيين جادة قباء بمجموعة من الجداريات والرسومات عن اليوم الوطني، وستقوم الجمعية للثقافية والفنون بعمل معرض افتراضي للفنون التشكيلية، وورشة للرسم الحر عن اليوم الوطني, كما سيكون هناك فعالية مع برنامج الشراكة المجتمعية مع مزرعة تراثية نموذجي في بئر عذق جوار مسجد قباء.

جدير بالذكر أن أمانة المنطقة قامت بتجهيز كافة مواقع الفعاليات استعدادًا لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين للاحتفال باليوم الوطني، وأنهت تجهيز وتزيين الطرقات والشوارع والميادين بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء واللوحات الاحتفالية.

أمانة المدينة المنورة اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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