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"كورونا" يدنو من حاجز المليون وفاة.. وهنا "قائمة الدول الأكثر تضررًا"

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"كورونا" يدنو من حاجز المليون وفاة.. وهنا "قائمة الدول الأكثر تضررًا" "كورونا" يدنو من حاجز المليون وفاة.. وهنا "قائمة الدول الأكثر تضررًا"
إيطاليا وفرنسا وإسبانيا من أكثر المتأثرين أوربيًّا.. بريطانيا وحدها 42 ألفًا

تجاوزت حصيلة ضحايا حول العالم، 31 مليون مصاب حتى الآن، وحصد الوباء أرواح أكثر من 960 ألف شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي الوباء؛ حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة نحو 200 ألف شخص؛ فيما تجاوز عدد المصابين فيها 6.8 مليون شخص.

وفي البرازيل حصد فيروس كورونا أرواح 137 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء هناك أكثر من 4.5 مليون مصاب.

وسجلت الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، نحو 88 ألف وفاة، ونحو 5.5 مليون إصابة حتى الآن.

وفي المكسيك توفي أكثر من 73 ألف شخص حتى الآن، وبلغ عدد المصابين أكثر من 697 ألفًا.

وتعتبر بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضررًا؛ حيث حصد فيروس كورونا في بريطانيا أرواح نحو 42 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين حوالى 400 ألف.

وسجلت إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررًا، نحو 36 ألف وفاة، وحوالى 300 ألف مصاب منذ بدء تفشي الوباء، وفي فرنسا توفي أكثر من 31 ألف شخص، وتجاوز عدد المصابين 467 ألفًا، وسجلت إسبانيا أكثر من 30 ألف وفاة، وأكثر من 640 ألف إصابة.

وتحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات؛ حيث سجلت أكثر من 1.1 مليون إصابة؛ إلا أن عدد الوفيات كان ضئيلًا مقارنة بالبلدان الأخرى؛ إذ بلغ 19418 حالة وفاة حتى الآن.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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