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"بشكل فوري".. قبرص تُطالب أوروبا بفرض عقوبات على تركيا

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"بشكل فوري".. قبرص تُطالب أوروبا بفرض عقوبات على تركيا "بشكل فوري".. قبرص تُطالب أوروبا بفرض عقوبات على تركيا
قالت: أنقرة كشفت "عن نواياها الحقيقية".. واستفزازاتها متواصلة

دعا وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الاثنين، الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات على تركيا بـ"شكل فوري"؛ لمواجهة أعمالها غير القانونية في مياه شرق المتوسط.

وقال وزير الخارجية القبرصي، في تصريحات لوسائل إعلام يونانية: إن تركيا اختارت التصعيد تجاه بلاده، باتخاذ قرار بتمديد عمل سفينة التنقيب "يافوز" في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص.

وأضاف الوزير القبرصي أن أنقرة كشفت من وراء هذه الخطوة "عن نواياها الحقيقية" على حد تعبيره؛ في إشارة إلى الاستفزازات التركية المتواصلة في شرق المتوسط، والتي أثارت غضب دول عدة.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية، بعد أقل من يوم من تحذير وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيترديس، من أن الأوضاع في شرق المتوسط تثير القلق؛ في ظل استمرار الاستفزازات التركية.

وقال وزير الدفاع القبرصي في تصريحات صحفية: إن على الاتحاد الأوروبي أن يوجه "رسالة حاسمة" إلى تركيا، تؤكد وحدة موقفه حيال أنشطتها غير القانونية في شرق المتوسط.

وأكد الوزير القبرصي، أن بلاده تَلَقّت خلال الفترة الماضية العديد من رسائل الدعم والتأييد لموقفها حيال الأزمة؛ في ظل إجراءات أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط؛ وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية.

ووفق "سكاي نيوز" قالت تركيا قبل يومين: إنها مددت عمليات سفينتها للمسح الزلزالي "بربروس خير الدين باشا" قبالة ساحل جنوب شرق قبرص حتى 18 أكتوبر المقبل؛ الأمر الذي أثار رد فعل قبرصي رافض لهذه الخطوة.

ويتمحور الخلاف بين قبرص وتركيا، حول التنقيب في مياه إقليمية مرتبطة بتقسيم الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والأتراك. واحتلت أنقرة شمالي قبرص في عام 1974، ولا تحظى سوى باعتراف أنقرة.

ويأتي إعلان تركيا بعد ثلاثة أيام من تمديد أنقرة عمليات سفينتها للتنقيب "ياووز" قبالة سواحل قبرص حتى 12 أكتوبر؛ في خطوة وصفتها قبرص بأنها "استفزازية".وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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