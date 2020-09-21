أخبار عاجلة

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية -
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برئاسة المملكة.. وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين يجتمعون غداً

Print
برئاسة المملكة.. وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين يجتمعون غداً برئاسة المملكة.. وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين يجتمعون غداً
بهدف تعزيز التعاون في السياسات التجارية بما يسهم في نمو شمولي

برئاسة المملكة.. وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين يجتمعون غداً

يعقد وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، اجتماعاً تحت رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين، غداً الثلاثاء، بهدف تعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية بما يسهم في نمو اقتصاد شمولي ومستدام في ظل جائحة المستجد.

وسيتطرق الوزراء إلى إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد التي اعتُمدت بتاريخ 14 مايو 2020، كما ستُناقَش سبل دعم إصلاحات النظام التجاري متعدد الأطراف، إضافة إلى تشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عالمياً بشكل أكبر، وذلك لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار الدولي.

وسيعقد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي؛ ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح؛ مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لطرح مخرجات الاجتماع.

ويمكن الحصول على المعلومات حول مجموعة العشرين، وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.g20.orgقمة مجموعة العشرين بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و16 وفاة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و16 وفاة

شبكة عيون الإخبارية